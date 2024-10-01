政治家や芸能人の風刺似顔絵で知られるイラストレーターの山藤章二（やまふじ・しょうじ）さんが３０日午前、老衰のため東京都内で死去した。８７歳。葬儀は近親者で行う。喪主は長男・大地（だいち）さん。＊＊＊＊＊「頑迷固陋（がんめいころう）な老人になりたかった」。２０１９年に著書を発売した際のインタビューで山藤さんが発した言葉だ。正直、話を聞いていた時には正確な意味が分からず、後からそっと調べ