ミュージシャン・LUNA SEAギタリストのINORAN(イノラン)は2024年9月29日に自身初となるアパレルブランド「Four Hydrangea(フォー・ハイドランジア)」を立ちあげるとともに、公式オンラインストア「THE 9 CLOSET S(ザ・ナイン・クローゼッツ)」をローンチします。 INORAN「Four Hydrangea」 ミュージシャン・LUNA SEAギタリストのINORAN(イノラン)は2024年9月29日に自身初となるアパレルブランド「Four Hydrangea(フォー