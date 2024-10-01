１０月、新たに始まるバレーボールの「大同生命ＳＶリーグ」の２０２４―２５年シーズン開幕に向けた会見が９月３０日、都内で開かれ、パリ五輪代表の高橋藍（らん、２３）＝サントリー＝、西田有志（２４）＝大阪ブルテオン（Ｂ）＝ら男子１０、女子１３チーム（Ａ山形は海外遠征で不在）が出席した。新リーグの幕開けとなる１１日のサントリーと大阪Ｂの開幕試合（東京体育館）で、パリ五輪代表対決に挑む藍と西田が歴史的な勝