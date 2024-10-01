◆第５９回京都大賞典・Ｇ２（１０月６日、京都競馬場・芝２４００メートル）第５９回京都大賞典・Ｇ２（６日、京都＝１着馬に天皇賞・秋の優先出走権）で、グランプリホースが淀に“がい旋”する。宝塚記念を制したブローザホーンの始動戦へ、吉岡調教師は「休み明けを苦にするタイプではありませんし、前走くらいの状態を維持できています。動き、リズム、反応ともにいいですね」と好仕上がりを伝えた。庭と呼べる得意コース