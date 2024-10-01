フィギュアスケートの２０２４〜２５年シーズン開幕に向けた記者会見が３０日、都内で行われ、国内のトップ選手が登場。女子で６５年ぶり世界選手権４連覇に挑む坂本花織（２４）＝シスメックス＝は、今季テーマを「ＣＨＡＮＧＥ」とし、新構成で勝負する。フリーでは３回転のルッツとフリップと基礎点の高いジャンプを２本ずつ投入する。以前より難度を上げ、２６年ミラノ五輪プレシーズンに挑戦を決意。「失敗を恐れずやって