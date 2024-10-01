新首相となる石破茂氏は、自民党総裁選のさなか、消費税の増税について「現時点では考えていない」と否定する一方、「党の税調（税制調査会）で議論する」と含みをもたせていた。【写真】“新・ファーストレディ”石破佳子さんのお手ふりショット政治評論家の有馬晴海さんが、その言葉の裏を読む。「石破さんは候補者9人の中で唯一、『防災省の設置』を打ち出しました。能登半島地震や豪雨被害の対応などの反省を踏まえ、新し