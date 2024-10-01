１日午前５時２分頃、小田急線の南新宿−参宮橋駅間で人身事故が発生した。この影響で、同線は新宿―経堂駅間で運転を見合わせていたが、午前７時頃に運転を再開した。運転再開後も新宿方面への上り線は、目的地までの所要時間の大幅な増加が予想されることから、小田急では他社の鉄道の利用を呼びかけている。