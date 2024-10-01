グラビアアイドル星名美津紀（28）が30日までにインスタグラムを更新。チューブトップ水着姿を披露した。29日都内で、2025年カレンダー発売記念イベントに出席した星名は「本日はカレンダーイベントに会いに来てくれた皆様ありがとうございました」と来場者への感謝をつづり「表紙とお揃い」とカレンダーの表紙と同じ水着を着用した姿を投稿した。髪をツインテールに結った星名はカレンダーを手に、大きなリボンがかわいらしい赤い