元HKT48の田中美久（23）が30日に自身のインスタグラムを更新。NHK連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜午前8時）の放送開始を告知した。田中は「#朝ドラおむすび本日から第一話放送スタートしました。オープニング映像も公開されました。B'zさんが今作のために書き下ろした一曲『イルミネーション』に合わせて橋本環奈さんが元気いっぱいに踊っています」とドラマ放送開始を告知し、オープニング曲を紹介した。「撮影中は、