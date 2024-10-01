女優板谷由夏（49）が30日までにインスタグラムを更新。友人の女優石田ゆり子（54）とのツーショットを公開した。「朗読劇ハロルドとモード」出演中の板谷は「お久しぶりぶりぶり！！プレゼントして頂いた暖簾も6年ぶりに登場です。いつもありがとう、ゆり子」と石田がプレゼントしたというのれんがかかった楽屋前でのツーショットを公開。「さ、本日、ハロルドとモード4日目、楽しんで参ります」と意気込んだ。この投稿にフォロ