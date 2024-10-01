バレーボール「SVリーグ」の記者会見で郄橋藍や西田有志らが登壇した(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnextバレーボールの新リーグで10月に開幕する「大同生命SVリーグ」の記者会見が9月30日、都内で行われ、男子10チームと、海外遠征中の山形をのぞく女子13チームの代表選手が登壇し、抱負を語った。【動画】パリ五輪の激闘を終えた男子バレー日本代表のメンバーがコメント男子はサントリーサンバーズ大阪の郄橋藍と、西