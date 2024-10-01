この夏にドイツの名門バイエルン・ミュンヘンに移籍した日本代表DF伊藤洋輝だが、7月のプレシーズンマッチで中足骨を骨折して離脱を余儀なくされた。彼は9月27日にトレーニングを再開している。『TZ』によれば、伊藤は10月のインターナショナルブレイク明けの復帰を目指しているという。今月の代表ウィーク中にコンディションを上げたい考えだそう。また、日本代表の関係者も2週間前に彼のフィットネスを確認したとのこと。信じら