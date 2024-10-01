◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者・中谷潤人―同級１位ペッチ・ソー・チットパッタナ（１０月１４日、東京・有明アリーナ）ＷＢＣ世界バンタム級王者・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）が３０日、神奈川・相模原市内のジムで練習を公開した。シャドーボクシング、サンドバッグ打ちをそれぞれ１回披露。同級１位ペッチ・ソー・チットパッタナ（タイ）との２度目の防衛戦へ「３種のパ