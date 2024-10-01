昨年１０月末でＴＢＳを退社した山本里菜アナウンサーが１日までに自身のＳＮＳを更新。出演番組のオフショットを披露した。９月３０日放送のフジテレビ系「呼び出し先生タナカ」（月曜・午後８時）に出演した山本アナ。インスタグラムで番組を紹介すると、「大好きな村重ちゃんにツーショット撮ってもらえて嬉（うれ）しかった」とつづり、タレントの村重杏奈と番組衣装の制服姿での２ショットをアップ。この投稿には「生き