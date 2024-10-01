NBAナゲッツやホークスやロケッツなどで活躍し、15年に殿堂入りを果たしたディケンベ・ムトンボさんが、現地時間29日に脳腫瘍で亡くなったことをNBAが発表した。58歳だった。突然の訃報にNBAファンたちは言葉を失った。この発表後、米国のネットトレンド1位は「Dikembe」がランクイン。世界のトレンドでも「DikembeMutombo」が上位にランク入りした。ファンからは「寂しくなるな」「あまりにも早すぎる…」「ムトンボのム