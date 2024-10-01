【ニューヨーク＝小林泰裕】９月３０日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前週末比１７・１５ドル高の４万２３３０・１５ドルだった。２営業日連続で過去最高値を更新した。３０日の米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長の講演を受け、追加利下げへの期待が後退し、ダウ平均株価は一時４００ドル近く下落した。その後は利下げによって景気が下支えされるとの見方も広がるなど売り買いが交錯し