◆パ・リーグ楽天１―２ロッテ（３０日・楽天モバイル）ロッテの“打てる捕手”佐藤の値千金の一打で、ＣＳ進出に王手を掛けた。１―１で迎えた９回２死二、三塁。守護神・則本の甘く浮いたフォークを鋭く捉え、決勝の中前適時打にした。一塁ベース上では歓喜に沸くナインに向け、力強く右拳を掲げた２６歳は「僅差の試合。１点を取ってもらいながら（８回に）追いつかれた展開だったので。すごくうれしかった」とうなずいた。