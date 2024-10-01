◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神０―２ＤｅＮＡ（３０日・甲子園）ＤｅＮＡは９回無死から安打を許し、プロ野球史上６度目の継投ノーノーこそ逃したが、阪神とのＣＳ“前哨戦”で０封勝利だ。先発・吉野は直球とフォークがさえ渡り、６回無安打無失点、３四死球と快投。番長直伝の“脱力投法”で虎打線を封じた。４回、死球と失策で招いた１死一、三塁。ここで佐藤輝をフォークで空振り三振、前川を直球で左飛と冷静に抑えた。２