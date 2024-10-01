※経済指標 ＊シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（9月）22:45 結果46.6 予想46.0前回46.1 ※発言・ニュース ＊パウエル議長 ・ＦＲＢは利下げを急ぐ状況にはないと感じている。 ・インフレと雇用の目標はおおむね均衡。 ・政策は時間をかけて中立スタンスへ移行。 ・既定路線はなく、決定は会合ごとに下される。 ・景気後退がより可能性が高いことを示唆するものはない。 ・経済見通しが予想通りなら、