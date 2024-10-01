NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝2659.40（-8.70-0.33%） 金１２月限は続落。時間外取引では、中東情勢に対する懸念を受けて押し目を買われたが、戻りは売られた。欧州時間に入ると、月末前の利食い売りなどが出て軟調となった。日中取引では、押し目を買われたが、パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の発言を受けてドル高に振れると、戻りを売られた。 MINKABU PRESS