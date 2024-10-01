NY株式30日（NY時間16:26）（日本時間05:26） ダウ平均42330.15（+17.15+0.04%） S＆P5005762.48（+24.31+0.42%） ナスダック18189.17（+69.58+0.38%） CME日経平均先物38290（大証終比：+340+0.89%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は小幅高。本日は月末および四半期末の取引で、序盤はこのところの上げも一服していた。午後になってパウエルＦＲＢ議長の講演が伝わり、利下げを急がない