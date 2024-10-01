◇パ・リーグロッテ2−1楽天（2024年9月30日楽天モバイル）CS進出を争う4位・楽天との2連戦初戦。試合を決めたのは今季、打てる捕手として飛躍したロッテ・佐藤のバットだった。1―1の9回2死二、三塁。守護神・則本の浮いたフォークを捉えて決勝打を中前へ運び、強く拳を握り締めた。「凄くうれしかったですし、僅差の試合でチャンスで回ってきたので気持ちは入りましたね」。逆方向への打撃を意識した今季は3、4月に打