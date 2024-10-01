◇セ・リーグDeNA2−0阪神（2024年9月30日甲子園）相手の先発・青柳との相性の悪さも考慮されてベンチスタートだったDeNAは宮崎が吉野に白星を贈った。0―0の6回1死一塁で代打で登場。村上の内角速球を左翼ポール際に飛ばした3球目はわずかにファウルでリプレー検証でも覆らなかったが、再び来た内角速球をほぼ同じ弾道で打ち返すと、これはポールの内側から左翼席へ。“打ち直し”の14号2ランが決勝打となった35歳は「