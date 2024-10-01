◇パ・リーグ西武8−0日本ハム（2024年9月30日ベルーナD）歴史的な低迷を続けるチームの中で光を照らしてきた。西武のドラフト1位左腕・武内が、新人左腕では球団初の10勝目。「光栄なことです」と笑い、新人王をほぼ確実とした。新人王への思いを強くするきっかけは、女房役の炭谷からもらった。プロ初勝利を挙げた4月3日のオリックス戦後、お祝いでオーダースーツを2着分プレゼントすると約束された。その後、生地やデ