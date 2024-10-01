【ニューヨーク時事】北朝鮮の金星国連大使は３０日、国連総会の一般討論演説で「米国で誰が（大統領に）就任しようとも、われわれは米国という国家のみと向き合い、単なる政権とは付き合わない」と述べ、１１月の米大統領選でトランプ前大統領が返り咲いた場合でも、同氏が得意とする「個人外交」に応じるつもりはないとの意向を示唆した。トランプ氏は大統領在任中の２０１８〜１９年、米朝首脳会談を３回実施。今も北朝鮮の