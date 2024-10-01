◇パ・リーグ西武8−0日本ハム（2024年9月30日ベルーナD）西武打線は8安打で効率良く8得点を挙げ、武内を援護した。3回1死二、三塁から二塁手のグラブをはじく先制の2点打を放った源田は「夏暉（武内）を楽に投げさせてあげられるように援護できて良かった」。4―0の7回は2死満塁から西川が中前へダメ押しの2点打。マルチ安打をマークし「2安打で打点も付いて良かった」と喜んだ。