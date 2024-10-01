楽天・田中将が、出場選手登録を抹消され、残りのレギュラーシーズン登板がなくなった。昨年10月の右肘手術後、開幕後はコンディションが整わなかったが、8月上旬に4カ月半ぶりに実戦復帰。9月28日のオリックス戦で今季初先発し、5回6安打4失点で敗戦投手になっていた。今江監督は「総合的に判断しました」と説明し、CS進出の場合については「その時の状況です」と話した。