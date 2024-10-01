ヤクルト・青木の引退試合となる2日の広島戦（神宮）に登板予定のベテラン左腕・石川が、神宮外苑の施設で調整を行った。長年苦楽をともにした盟友のラストゲーム。来季も現役を続ける球界最年長の44歳は「最後に同じグラウンドに立ててうれしい。あれだけヒット一本に懸ける思いが強い選手は見たことがない。ノリ（青木）と一緒にプレーするのを目に焼き付けたい」と熱い思いを語った。