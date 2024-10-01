プロ野球は30日から第1次戦力外通告期間が始まり、巨人、ヤクルトで計15選手（育成を含む）が戦力外通告を受けた。ヤクルトは通算472試合に登板した嘉弥真ら7選手に通告。嘉弥真はソフトバンクから移籍1年目の今季、開幕1軍ながら7月14日に出場選手登録を抹消されてからは2軍で調整していた。巨人は菊田ら8選手に通知。また、石田、代木は自由契約として来季育成での再契約となる見込み。