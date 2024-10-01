◇パ・リーグ楽天1−2ロッテ（2024年9月30日楽天モバイル）楽天先発の早川が7回4安打1失点も、接戦を落として4連敗。1−1の9回、守護神・則本が2死二、三塁から佐藤に決勝の中前適時打を浴び「頑張っているみんなに申し訳ない」とうなだれた。1日のロッテ戦で引き分け以下なら3年連続4位で、CS進出の可能性が完全消滅。今江監督は「切り替えて明日（1日）の一戦に備えるしかないと思います」と話した。