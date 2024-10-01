◇パ・リーグロッテ2−1楽天（2024年9月30日楽天モバイル）22年ドラフト1位のロッテ・菊地が2年目でプロ初勝利を挙げた。1―0の8回に4番手で登板。同点に追いつかれたが、直後の9回に味方が勝ち越し、白星が転がり込んだ。専大出身の右腕は「ふがいない投球をしてしまったけど、本当にチームが勝ってくれてホッとしました」と胸をなで下ろした。