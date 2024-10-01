巨人・阿部監督が、7日開幕のみやざきフェニックス・リーグにモンテスや浅野ら若手を派遣する意向を明かした。自身も数日間視察予定で、CSでの外野の布陣を見極めることになる。「モンテスはなんとか調子を上げてほしいから、ちょっと長い期間行ってもらおうかなと考えている」。7月に加入し、8月中旬のヘルナンデスが左手首骨折後、本職ではない外野でも出場。8月は打率.358も、9月は打率.185と調子を落としていた。浅野ら