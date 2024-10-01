虎ノ門に続く、国内２軒目となる「エディション」が銀座にできた。「東京エディション銀座」は銀座の一等地ながら、中が窺い知れず、実に隠れ家的だ。スモールラグジュアリーな世界を見てみよう。マリオット・インターナショナルの最高級ラグジュアリーライフスタイルブランド「エディション」を生んだクリエイティブディレクターのイアン・シュレーガーと、建築家の隈 研吾氏がタッグを組んで完成した「東京エディション銀座」。