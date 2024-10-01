元AKB48の篠田麻里子（38）が30日、都内で、武藤十夢（29）の株式会社アクト広報就任発表イベントにゲストとして登壇した。今月3日にSNSで一般男性の交際を公表して以来初の公の場で、情報漏えいやSNSのトラブルなどについてトーク。イベント終了時に報道陣から「交際は順調ですか？」「結婚のご予定は？」と声をかけられ「ありがとうございます」と笑顔で会釈しながら会場を後にした。