黒木華（34）が30日、都内で主演映画「アイミタガイ」（草野翔吾監督、11月1日公開）完成披露試写会に出席した。79年の日本テレビ系ドラマ「ちょっとマイウェイ」の主題歌「夜明けのマイウェイ」をカバーしており「いつ歌いますと言ったか記憶がない」。恋人役の中村蒼（33）から「プロデューサーが吹きこんだ」、親友役の藤間爽子（30）から「すてきなので得意なのかと」と絶賛されると「いろいろな機械に頼ってるの。やめてくだ