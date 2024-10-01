女優原菜乃華（21）が30日、都内で「apollostation」新CM発表会に出席した。原が出演するCMは「いろんなa！（あ！）を、このまちに。」がスローガン。最近驚いたこととして「冷蔵庫の中からケータイが出てきたことがあります」と告白。日ごろから物を紛失しがちで「手元にある物を冷蔵庫に入れる癖がある（笑い）。キンキンに冷えてました」と、天然な一面をのぞかせた。