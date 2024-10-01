女優吉岡里帆（31）が30日、都内で舞台劇「まつとおね」（来年3月5日〜、石川・七尾市の能登演劇堂）発表会見に登壇した。能登半島地震の復興祈念公演として行われ「能登の方々が『元気を能登に持ってきて』とお話ししてくださって、その笑顔が忘れられない。復興ののろしを上げたい」。ダブル主演の蓮佛美沙子（33）は「能登の方の明日を生きる活力になれたら」。中村歌昇（35）らも登壇。