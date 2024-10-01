歌手中澤卓也（28）が30日、コンサートツアー「演歌・歌謡曲」の東京公演を行った。昭和・平成を代表する名曲を集め、ちあきなおみ「紅とんぼ」、石原裕次郎さん「北の旅人」、美空ひばりさん「みだれ髪」など19曲を歌唱。「昨年に続いてバンド、弾き語り、演歌・歌謡曲の3コンセプトツアーを行っています。ライブは会場に来ていただける皆さんあってこそ。まずは感謝です」。3日が29歳の誕生日で「30代への弾みになっていく1年に