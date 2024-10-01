エルフ荒川（28）が30日、都内で「シンデレラフェス2025開催に向けた挑戦！」記者会見に出席した。同イベントのテーマ「チャレンジはたのしい！」にちなみ「言語の勉強に挑戦したい」と語った。「韓国で『人間合格！』ってギャグがバズって、今韓国で『人間合格ギャルお姉さん』と呼ばれている」と明かし、会場を笑わせた。会見にはエルフはる（28）ゆきぽよ（27）らも出席。