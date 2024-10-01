timelesz菊池風磨（29）がドミノ・ピザのブランドアンバサダーに就任し、30日に都内で行われた創業39周年記念発表会に出席した。現在timeleszは新メンバーオーディション開催中で「グループのメンバーが増えるタイミングなので、メンバーが増えたらもっといろいろな種類をいただきたいと思います」。「39」周年にちなみ「年下の2人が温かく僕を包み込んでくれるんです」と佐藤勝利（27）松島聡（26）への感謝も伝えた。