“韓牛”をご存じだろうか？韓国国内で生まれた牛の中で、特定の品種を指す“韓牛”。世界での認知度は和牛に比べてまだ低いが、そのポテンシャルは神戸牛にも匹敵するとも言われている。この記事のなかでは“韓牛”のなかでも手軽に楽しめるハンディフードからディープな一皿まで、カジュアルに楽しめる逸品をご紹介！１．コプチャンとビールのペアは、ホルモン好きなら欠かせない『우정양곱창（ウ