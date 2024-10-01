女優の菜々緒が都内で行われた金曜ナイトドラマ『無能の鷹』（テレビ朝日系／10月11日より毎週金曜23時15分）囲み取材会に、共演の塩野瑛久、工藤阿須加、さとうほなみ、高橋克実、井浦新と共に出席。自身を無能だと思ったエピソードを語った。【写真】井浦新のコメントに爆笑する菜々緒ら共演陣本作は、「Kiss」（講談社）で連載中のはんざき朝未による同名コミックスを実写ドラマ化した超・脱力系お仕事コメディ。ダメダメな