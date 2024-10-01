竹内涼真が主演し、賀来賢人が共演するAmazon Originalドラマ『龍が如く〜Beyond the Game〜』（10月25日配信スタート）より、神室町の熱き人間模様を描く迫力の本予告と新ビジュアル、場面写真が解禁。また、河合優実、唐沢寿明、佐藤浩市、高岡早紀ら豪華キャストが発表された。【動画】『龍が如く〜Beyond the Game〜』予告本作は、セガの人気ゲームシリーズ『龍が如く』に着想を得た実写クライム・サスペンスアクション。