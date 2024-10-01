星野真里と加藤ローサがダブル出演するドラマ『きみの継ぐ香りは』（TOKYO MX1／毎週金曜21時25分）が、11月8日より放送されることが決定。本作のキーアイテムとなる香水にかけて、「香水の日」である本日10月1日に発表された。【写真】豪華なドラマ化決定イラストも到着！原作は、実写ドラマ化もされ話題となった『花嫁未満エスケープ』の小川まるにが紡ぐ、国内最大級の電子書籍配信サイト「コミックシーモア」発の同名オリ