◆パ・リーグ西武８―０日本ハム（３０日・ベルーナドーム）節目の勝利がかかっていても表情は変わらない。西武のドラフト１位左腕・武内夏暉投手（２３）はスコアボードに淡々とゼロを連ねた。カーブ、ツーシームを低めに集め、緩急で日本ハムを翻弄（ほんろう）した。８回を３安打無失点でまとめてチーム一番乗りの１０勝目。球団の新人では２００７年の岸（現楽天）以来となる１７年ぶりの２ケタ勝利に「本当にうれしいです