今年の秋も、まだまだ冷めやらぬデニム旋風。季節の切り替え時期なら、「デニムジャケット」に頼るのがおすすめです。今回は、ガバっと羽織るだけでオシャレが完成しそうな【グローバルワーク】のアイテムに注目。これ1枚あれば、秋のコーデが格上げできちゃうかも。どんなアイテムか、早速チェック！ 上品に着られる大人のデニムジャケット 【グローバルワーク】「軽やかGOODデニムノ&#125