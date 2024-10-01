ロシアのプーチン大統領（ロイター＝共同）【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は30日、軍需産業担当のジュミン大統領補佐官、マントゥロフ第1副首相ら計4人を、大統領が議長を務める安全保障問題の最高立案機関の安保会議メンバーに加える大統領令に署名した。ジュミン氏はプーチン氏の後継候補の一人と目されている。プーチン氏は5月の大統領通算5期目入りに伴う人事で、トゥーラ州知事だったジュミン氏を補佐官に抜てき