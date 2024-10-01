磯山さやか（40）が30日、都内で、茨城の宿泊施設の若旦那6人で結成された昭和歌謡ユニット「いばらき若旦那」お披露目PRイベントに出席した。自身も同県出身で、地元をPRするユニットの誕生に「茨城と世界の架け橋になってほしい」と期待を寄せた。若旦那たちから繰り出される茨城弁に笑顔を見せたが、なまりが出るのは「ケンミンSHOWだけですね」と会場を笑わせた。