阪神の加治屋蓮投手（３２）、高浜祐仁外野手（２８）、岩田将貴投手（２６）、遠藤成内野手（２３）が来季の戦力構想から外れたことが３０日、分かった。加治屋は１３年度ドラフト１位でソフトバンクに入団。２０年オフに戦力外となり阪神に加入した。昨季は５１試合に登板し、防御率２・５６でリーグ優勝と日本一に貢献したが、今季は１３試合の登板にとどまり、７月２７日・中日戦（甲子園）が最後の１軍登板だった。高浜