日本新聞協会は３０日、新聞配達に関するエッセーコンテストの受賞者を発表した。最優秀賞は、大学生・社会人部門が青森県東北町の宅石とみ子さん（６５）の「私を励ましてくれた贈り物」、小・中・高校生部門が金沢市の小学３年杉本彩樹さん（９）の「新聞が読みたい」に決まった。元プロ卓球選手の石川佳純さんが特別審査員を務めた審査員特別賞は、大学生・社会人部門が福島県須賀川市の訪問介護員瀧田智恵さん（５８）の「